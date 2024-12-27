При обрушении лифта в переходе на востоке Москвы пострадали две женщины
Кабина лифта оборвалась в переходе на востоке российской столицы в районе четвертого Московского центрального диаметра на станции Новогиреево. Пострадали две женщины, рассказали очевидцы происшествия.
Как сообщили РИА Новости в экстренных службах города, случилось это в переходе возле МЦД на улице Кетчерская. Лифт рухнул вниз со второго этажа около половины второго дня. Пострадавшим женщинам, по предварительным данным, 28 и 39 лет.
Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», первая пострадавшая имеет инвалидность. Обеих госпитализировали. К месту происшествия прибыли несколько пожарных машин и скорая помощь.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru