Российские военные предотвратили массированную атаку дронов на Крым
Российские военные предотвратили попытку Вооружённых сил Украины (ВСУ) осуществить массированную атаку на объекты Крымского полуострова, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По словам официального представителя военного ведомства генерал-лейтенанта Игорь Конашенкова, украинские военные использовали беспилотники, шесть из которых были сбиты средствами ПВО.
«Ещё четыре украинских беспилотных летательных аппарата выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы. Жертв и разрушений на земле не допущено», - указал он.
Ранее в Минобороны заявили, что в ночь на 28 февраля, украинскими военными была предпринята попытка применения беспилотников в Краснодарском крае и Адыгее, сообщает RT.
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