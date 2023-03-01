Российские военные предотвратили массированную атаку дронов на Крым

По словам официального представителя военного ведомства генерал-лейтенанта Игорь Конашенкова, украинские военные использовали беспилотники, шесть из которых были сбиты средствами ПВО.

«Ещё четыре украинских беспилотных летательных аппарата выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы. Жертв и разрушений на земле не допущено», - указал он.

Ранее в Минобороны заявили, что в ночь на 28 февраля, украинскими военными была предпринята попытка применения беспилотников в Краснодарском крае и Адыгее, сообщает RT.

