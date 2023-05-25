СМИ: два беспилотника пытались атаковать КПП в Брянской области

Два украинских беспилотника-камикадзе посадили российские пограничники в Брянской области. Как сообщает Telegram-канал Shot сообщил, что дроны были оснащены самодельными гранатами, которые пытались атаковать пропускной пункт.

Пограничники заметили их возле села Ломаковка. Они успешно посадили беспилотники, боеприпасы обезвредили. Никто не пострадал, разрушений нет.

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Официальных сообщений о происшествии пока не было.

Ранее в четверг губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинская сторона выпустила 84 снаряда по погранпереходу в селе Козинка в Белгородской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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