СМИ: два беспилотника пытались атаковать КПП в Брянской области
Два украинских беспилотника-камикадзе посадили российские пограничники в Брянской области. Как сообщает Telegram-канал Shot сообщил, что дроны были оснащены самодельными гранатами, которые пытались атаковать пропускной пункт.
Пограничники заметили их возле села Ломаковка. Они успешно посадили беспилотники, боеприпасы обезвредили. Никто не пострадал, разрушений нет.
Официальных сообщений о происшествии пока не было.
Ранее в четверг губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинская сторона выпустила 84 снаряда по погранпереходу в селе Козинка в Белгородской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: два беспилотника пытались атаковать КПП в Брянской области
- Пугачева может лишиться земельного участка в Подмосковье
- Онищенко назвал безграмотным решение закрыть весь МГИМО на карантин из-за кори
- В офисе украинского президента заявили о возвращении 106 пленных военнослужащих ВСУ
- Финляндия передала Украине 16-й пакет военной помощи
- На Москву надвигается сезон ураганов
- Лидер «Новых людей» призвал не навешивать ярлыки предателей на Кудрина и Набиуллину
- СМИ сообщили о депрессии у перенесшего операции Костомарова
- ВСУ выпустили 84 снаряда по погранпереходу в селе Козинка под Белгородом
- Гарик Сукачев объявил об отмене концертов в Самаре и Оренбурге
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru