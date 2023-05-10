Губернатор Гусев: Беспилотники ВСУ попытались атаковать военный объект под Воронежем

Попытку атаки двумя беспилотниками пресекли на воронежском военном объекте. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

СМИ: Два дрона с взрывчаткой атаковали военный полигон под Воронежем

Как отметил губернатор, украинские дроны попытались совершить нападение рано утром, пишет RT. В результате предпринятых специалистами мер воздействия один беспилотник рухнул, отклонившись от курса, второй уничтожили огневым поражением.

«Продолжается взаимодействие с органами правопорядка и военного командования. Реализуется комплекс дополнительных мер, направленных на обеспечение безопасности», — написал Гусев в Telegram.

Глава региона подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле.

Накануне стало известно, что беспилотник с двумя камерами упал на участке в подмосковном поселке Тополиный, напоминает РИА ФАН.

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ФОТО: Госпогранкомитет Белоруссии
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