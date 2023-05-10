Губернатор Гусев: Беспилотники ВСУ попытались атаковать военный объект под Воронежем
Попытку атаки двумя беспилотниками пресекли на воронежском военном объекте. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.
Как отметил губернатор, украинские дроны попытались совершить нападение рано утром, пишет RT. В результате предпринятых специалистами мер воздействия один беспилотник рухнул, отклонившись от курса, второй уничтожили огневым поражением.
«Продолжается взаимодействие с органами правопорядка и военного командования. Реализуется комплекс дополнительных мер, направленных на обеспечение безопасности», — написал Гусев в Telegram.
Глава региона подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле.
Накануне стало известно, что беспилотник с двумя камерами упал на участке в подмосковном поселке Тополиный, напоминает РИА ФАН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru