СМИ: Дрон влетел в резервуар на территории нефтебазы «Орелнефтепродукт» в Орле

По предварительным данным, после «атаки» возгорания не произошло, о пострадавших не сообщается. Дополнительной информации не приводится.

Ранее, 7 января, в Брянской области средствами радиоэлектронной борьбы был подавлен беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Инцидент произошел в Погарском районе, передает «Радиоточка НСН».

