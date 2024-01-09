СМИ: Дрон влетел в резервуар на территории нефтебазы «Орелнефтепродукт» в Орле

Дрон-камикадзе влетел в резервуар на территории нефтебазы «Орелнефтепродукт» в городе Орел. Об этом сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

Минобороны: над Черным морем уничтожен украинский беспилотник

По предварительным данным, после «атаки» возгорания не произошло, о пострадавших не сообщается. Дополнительной информации не приводится.

Ранее, 7 января, в Брянской области средствами радиоэлектронной борьбы был подавлен беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Инцидент произошел в Погарском районе, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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