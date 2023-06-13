СМИ: дрон упал на территорию санатория Минобороны РФ в Подмосковье
Беспилотник упал на территории санатория Минобороны РФ «Марфинский» в подмосковных Мытищах в минувшее воскресенье,12 июня. По данным телеграм-канала Shot, дрон обнаружил охранник санатория. Дрон он заметил во время вечернего обхода территории. Квадрокоптер зацепился за ветки деревьев и упал на землю. Сотрудник учреждения сообщил о произошедшем руководству санатория и вызвал полицию.
По данным канала, размер дрона 20 на 10 сантиметров с четырьмя складывающимися винтами. На корпусе у него была закреплена видеокамера.
БПЛА отправили на изучение. По факту проводится проверка.
Ранее ведущий эксперт в сфере беспилотной авиации Денис Федутинов рассказал, что людям, ставшим свидетелями падения беспилотника, не следует приближаться к упавшему аппарату или трогать его.
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