СМИ: дрон упал на территорию санатория Минобороны РФ в Подмосковье

По данным канала, размер дрона 20 на 10 сантиметров с четырьмя складывающимися винтами. На корпусе у него была закреплена видеокамера.

БПЛА отправили на изучение. По факту проводится проверка.

Ранее ведущий эксперт в сфере беспилотной авиации Денис Федутинов рассказал, что людям, ставшим свидетелями падения беспилотника, не следует приближаться к упавшему аппарату или трогать его.

