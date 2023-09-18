СМИ: Дрон пытался атаковать нефтебазу «Роснефти» в Рязанской области

Беспилотник попытался атаковать нефтебазу «Роснефти» в Рязанской области, пишет Telegram-канал Baza.

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По информации СМИ, беспилотник самолетного типа пытался атаковать резервуар с несколькими тысячами тонн бензина утром 17 сентября.

Отмечается, что дрон смог оставить лишь небольшую вмятину на резервуаре. Правоохранители выясняют, откуда был запущен беспилотник.

Ранее Силы ПВО сбили два БПЛА на юго-западе Крыма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Горшкова
ТЕГИ:РоснефтьРязанская ОбластьБеспилотникиУкраинаВСУ

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