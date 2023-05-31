СМИ: дрон-камикадзе атаковал мелькомбинат в Курской области
31 мая 202320:18
Мелькомбинат в поселке Теткино Курской области подвергся атаке беспилотника, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источники.
По информации издания, атака произошла 31 мая около 16 часов. Пострадавших нет.
Отмечается, что дрон прилетел со стороны Украины. БПЛА взорвался на территории предприятия.
Утром 31 мая беспилотник упал на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае. Ущерб имуществу не причинен, пострадавших нет, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- США поставят Украине боеприпасы для Patrot и РСЗО HIMARS
- Скабеева назвала Собчак попрошайкой
- Земфира опровергла наличие у нее французского гражданства
- СМИ: над аэропортом Варшавы заметили неопознанные дроны
- Россиянин получил 22 года лишения свободы за присягу ИГ
- В Липецке заявили о готовности принять жителей Белгородской области
- В Госдуме предложили мобилизовать докторов и кандидатов наук
- Российские авиакомпании сократили число рейсов в Стамбул и Анталью
- СМИ: дрон-камикадзе атаковал мелькомбинат в Курской области
- Молдавское руководство закрыло небо над страной
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru