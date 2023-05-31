СМИ: дрон-камикадзе атаковал мелькомбинат в Курской области

Мелькомбинат в поселке Теткино Курской области подвергся атаке беспилотника, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источники.

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По информации издания, атака произошла 31 мая около 16 часов. Пострадавших нет.

Отмечается, что дрон прилетел со стороны Украины. БПЛА взорвался на территории предприятия.

Утром 31 мая беспилотник упал на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае. Ущерб имуществу не причинен, пострадавших нет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Денис Абрамов
ТЕГИ:ПроисшествиеБеспилотникиКурская Область

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