СМИ: Дон окрасился в фиолетовый цвет в Ростове-на-Дону

Река Дон окрасилась в фиолетовый цвет в одном из районов Ростова-на-Дону. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

В Москве продолжается экологическая реабилитация акватории Москвы-реки

Отмечается, что виной всему — зловонный ручей фиолетового цвета вблизи Береговой улицы.. По словам очевидцев, токсичные отходы разрушают камни, по которым они протекли.

Кроме того, горожане пожаловались на резкий неприятный запах, исходящий от воды. Вместе с тем представители Росприроднадзора и мэрии пока не прибыли на место происшествия.

Ранее цвет озера, расположенного около села Терновка Россошанского района Воронежской области, изменился на розовый.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭкологияРостов-на-ДонуПроисшествия

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