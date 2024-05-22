СМИ: Дон окрасился в фиолетовый цвет в Ростове-на-Дону
Река Дон окрасилась в фиолетовый цвет в одном из районов Ростова-на-Дону. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Отмечается, что виной всему — зловонный ручей фиолетового цвета вблизи Береговой улицы.. По словам очевидцев, токсичные отходы разрушают камни, по которым они протекли.
Кроме того, горожане пожаловались на резкий неприятный запах, исходящий от воды. Вместе с тем представители Росприроднадзора и мэрии пока не прибыли на место происшествия.
Ранее цвет озера, расположенного около села Терновка Россошанского района Воронежской области, изменился на розовый.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru