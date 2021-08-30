Озеро в Воронежской области стало розовым
Цвет озера, расположенного около села Терновка Россошанского района Воронежской области, изменился на розовый. Районные власти обратились к экологам и санитарным врачам для выяснения причин произошедшего, передает ТАСС.
Планируется взятие проб на анализ из озера. В администрации отметили, что мора рыбы в озере не наблюдалось. Отмечается, что водоем закрытый, не связанный с реками.
Летом прошлого года сообщалось, что в индийском штате Махараштра вода в озере Лонар окрасилась в розовый цвет. Причинами неординарной смены цвета воды называли увеличение количества красных водорослей или уровня содержания соли в воде, а также сразу оба фактора.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,9 млн+18 325 / сут.
Умерли
182 тыс.+792 / сут.
Выздоровели
6,2 млн+14 180 / сут.
- Учителя Петербурга получат по 10 тысяч рублей
- ЮНИСЕФ: В ходе удара США по Кабулу погибли 7 детей
- Бузова назвала Соловьева «дном» и обвинила в публичном унижении женщин
- ЕС ограничил въезд из США из-за ухудшения ситуации с COVID
- «Не спрашивать про НАТО». Порошенко дал советы Зеленскому перед встречей с Байденом
- Легендарный ведущий «Международной панорамы» умер в Москве
- Суд Швейцарии не выдал РФ арестованного разработчика системы мониторинга СМИ для Кремля
- Число убийств в России сократилось в два раза
- В Европе цена газа впервые превысила 600 долларов за тысячу кубометров
- Мишустин поручил выделить деньги на выплаты пенсионерам из резервного фонда
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru