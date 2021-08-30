Озеро в Воронежской области стало розовым

Планируется взятие проб на анализ из озера. В администрации отметили, что мора рыбы в озере не наблюдалось. Отмечается, что водоем закрытый, не связанный с реками.

Летом прошлого года сообщалось, что в индийском штате Махараштра вода в озере Лонар окрасилась в розовый цвет. Причинами неординарной смены цвета воды называли увеличение количества красных водорослей или уровня содержания соли в воде, а также сразу оба фактора.

