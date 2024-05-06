В Москве продолжается экологическая реабилитация акватории Москвы-реки

В частности, были убраны незаконные плавучие объекты, не зарегистрированные в качестве судов, а также 50 незаконных объектов, загромождавших речное русло и представлявших опасность для безопасности судоходства и экологии.

Кроме того, были подняты два затонувших судна и полностью очищены Кожуховский и Нагатинский затоны. Отмечается, что до конца текущего года планируется убрать оставшиеся пять затонувших судов и ещё более 10 судов - за незаконную стоянку.

В пресс-службе добавили, что модернизация Московского нефтеперерабатывающего завода, городских и локальных очистных сооружений, а также уменьшение выбросов автотранспорта, позволило существенно улучшить качество воды в реке Москве.

«Так, за последние годы содержание аммонийного азота в нижнем течении сократилось на 70%, а в центральной части города в два раза снизилось содержание нефтепродуктов и металлов», - говорится в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале сезона летней навигации по Москве-реке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

