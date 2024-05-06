В Москве продолжается экологическая реабилитация акватории Москвы-реки
Ряд крупных проектов по благоустройству набережных и экологической реабилитации акватории Москвы-реки было реализовано начиная с 2011 года. Об этом сообщает пресс-служба московского правительства.
В частности, были убраны незаконные плавучие объекты, не зарегистрированные в качестве судов, а также 50 незаконных объектов, загромождавших речное русло и представлявших опасность для безопасности судоходства и экологии.
Кроме того, были подняты два затонувших судна и полностью очищены Кожуховский и Нагатинский затоны. Отмечается, что до конца текущего года планируется убрать оставшиеся пять затонувших судов и ещё более 10 судов - за незаконную стоянку.
В пресс-службе добавили, что модернизация Московского нефтеперерабатывающего завода, городских и локальных очистных сооружений, а также уменьшение выбросов автотранспорта, позволило существенно улучшить качество воды в реке Москве.
«Так, за последние годы содержание аммонийного азота в нижнем течении сократилось на 70%, а в центральной части города в два раза снизилось содержание нефтепродуктов и металлов», - говорится в сообщении.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале сезона летней навигации по Москве-реке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мужчина погиб при прямом попадании снаряда ВСУ в летнюю кухню под Белгородом
- Минобороны: Российская армия пресекла попытку атаки со стороны ВСУ
- ПВО России уничтожила семь снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью
- Россиянам рассказали об опасности употребления переваренных яиц
- Актер Немец заявил, что уровень актерской игры Ефремова повысится после срока
- МИД РФ предупредил посла Великобритании об ответе на удары британским оружием
- Путин выразил благодарность уходящему в отставку правительству
- СМИ: Посол Франции представит страну на инаугурации Путина
- МИД Франции: Париж не отправлял своих солдат на Украину
- Цены на кофе взлетели до максимума за 45 лет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru