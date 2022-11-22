СМИ: депутату Макарову стало плохо после обсуждения бюджета в Госдуме
Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров почувствовал недомогание в ходе обсуждения проекта федерального бюджета, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в парламенте.
«Макаров, судя по всему, почувствовал себя неважно. Ему помогли покинуть зал. Сознание не терял», - рассказал собеседник агентства.
Другой источник не стал подтверждать или опровергать данную информацию, ограничившись лишь комментарием: «Бюджет сложный!»
Ранее депутаты Госдумы одобрили во втором чтении правительственный законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии до конца 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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