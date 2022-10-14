СМИ: Дело в отношении ректора РАНХиГС Мау прекращено
Уголовное дело в отношении ректора РАНХиГС Владимира Мау, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере, прекращено, сообщает РБК.
По данным источников агентства, дело «было прекращено на днях».
Со своей стороны, адвокат Мау Алексей Дудник пока не подтвердил эту информацию.
Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) был фигурантом уголовного дела, по которому также проходили бывшая замминистра просвещения РФ Марина Ракова и ректор «Московской высшей школы социальных и экономических наук» Сергей Зуев.
В конце июня суд отправил Мау под домашний арест, вскоре меру пресечения смягчили, заменив подпиской о невыезде, а в середине августа он вернулся к исполнению обязанностей ректора РАНХиГС.
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