СМИ: Дело в отношении ректора РАНХиГС Мау прекращено

Со своей стороны, адвокат Мау Алексей Дудник пока не подтвердил эту информацию.

Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) был фигурантом уголовного дела, по которому также проходили бывшая замминистра просвещения РФ Марина Ракова и ректор «Московской высшей школы социальных и экономических наук» Сергей Зуев.

В конце июня суд отправил Мау под домашний арест, вскоре меру пресечения смягчили, заменив подпиской о невыезде, а в середине августа он вернулся к исполнению обязанностей ректора РАНХиГС.

