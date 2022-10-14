СМИ: Дело в отношении ректора РАНХиГС Мау прекращено

Уголовное дело в отношении ректора РАНХиГС Владимира Мау, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере, прекращено, сообщает РБК.

По данным источников агентства, дело «было прекращено на днях».

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Со своей стороны, адвокат Мау Алексей Дудник пока не подтвердил эту информацию.

Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) был фигурантом уголовного дела, по которому также проходили бывшая замминистра просвещения РФ Марина Ракова и ректор «Московской высшей школы социальных и экономических наук» Сергей Зуев.

В конце июня суд отправил Мау под домашний арест, вскоре меру пресечения смягчили, заменив подпиской о невыезде, а в середине августа он вернулся к исполнению обязанностей ректора РАНХиГС.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Астахов
ТЕГИ:вузыУголовное ДелоМошенничество
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