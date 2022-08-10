Мау, обвиняемый в мошенничестве, вернулся к обязанностям ректора РАНХиГС

Обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере Владимир Мау вернулся к исполнению обязанностей ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). Об этом сообщает ТАСС.

Проректора РАНХиГС Федотова отправили под домашний арест

Информацию об этом агентству сообщили в пресс-службе вуза.

По данным МВД, Мау — один из фигурантов дела о хищении средств, по которому проходят в том числе экс-замминистра просвещения РФ Марина Ракова и ректор «Московской высшей школы социальных и экономических наук» Сергей Зуев. В конце июня Мау был помещен под домашний арест сроком до 7 августа.



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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Астахов
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