Мау, обвиняемый в мошенничестве, вернулся к обязанностям ректора РАНХиГС
Обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере Владимир Мау вернулся к исполнению обязанностей ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). Об этом сообщает ТАСС.
Информацию об этом агентству сообщили в пресс-службе вуза.
По данным МВД, Мау — один из фигурантов дела о хищении средств, по которому проходят в том числе экс-замминистра просвещения РФ Марина Ракова и ректор «Московской высшей школы социальных и экономических наук» Сергей Зуев. В конце июня Мау был помещен под домашний арест сроком до 7 августа.
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