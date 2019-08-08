В воинской части под Архангельском произошел пожар. Есть погибшие

Чрезвычайное происшествие случилось на военном объекте в Архангельской области, в результате которого погибли двое, пострадали до 15 человек. Как сообщает «Интерфакс», со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, предположительно речь идёт о пожаре.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов сообщил, что на место происшествия направлена санитарная авиация.

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Объект, где произошло ЧП, расположен по соседству с селом Ненокса к северо-западу от Северодвинска на побережье Двинской губы, уточняет Газета.ру. При этом, сообщают источники, в Северодвинске зафиксирован повышенный уровень радиации.

Одновременно источник в экстренных службах сообщил, что по его данным, пожар произошел в воинской части, сначала огонь вспыхнул на судне.

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ФОТО: pixabay.com
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