В воинской части под Архангельском произошел пожар. Есть погибшие
Чрезвычайное происшествие случилось на военном объекте в Архангельской области, в результате которого погибли двое, пострадали до 15 человек. Как сообщает «Интерфакс», со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, предположительно речь идёт о пожаре.
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов сообщил, что на место происшествия направлена санитарная авиация.
Объект, где произошло ЧП, расположен по соседству с селом Ненокса к северо-западу от Северодвинска на побережье Двинской губы, уточняет Газета.ру. При этом, сообщают источники, в Северодвинске зафиксирован повышенный уровень радиации.
Одновременно источник в экстренных службах сообщил, что по его данным, пожар произошел в воинской части, сначала огонь вспыхнул на судне.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Власти Архангельской области подтвердили ЧП в воинской части
- Число погибших при ЧП в воинской части под Архангельском выросло до двух
- В воинской части под Архангельском произошел пожар. Есть погибшие
- Задержан предполагаемый организатор беспорядков в Москве
- В МИД РФ оценили события в Киргизии вокруг Атамбаева