В воинской части под Архангельском произошел пожар. Есть погибшие

Объект, где произошло ЧП, расположен по соседству с селом Ненокса к северо-западу от Северодвинска на побережье Двинской губы, уточняет Газета.ру. При этом, сообщают источники, в Северодвинске зафиксирован повышенный уровень радиации.

Одновременно источник в экстренных службах сообщил, что по его данным, пожар произошел в воинской части, сначала огонь вспыхнул на судне.

