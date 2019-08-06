Причины и последствия взрывов на складе боеприпасов близ Ачинска

Человеческий фактор назван наиболее вероятной причиной взрывов на складе боеприпасов близ красноярского города Ачинск, в результате которого есть жертвы и пострадавшие. Об этом журналистам сообщил замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков. По его словам, арсенал подлежит расформированию. Погиб, по последним данным, один человек, восемь пострадали, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. К этому моменту удалось установить, что во время разгрузки боеприпасов по неустановленной причине начался пожар. Приехавшие пожарные попытались потушить огонь, но боеприпасы начали неконтролируемо взрываться. Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность, повлекшем смерть. Других деталей расследования пока не приводится.

ЧП в Ачинском районе случилось в понедельник, 5 августа, когда на складе пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам вспыхнул огонь. Пожар стал причиной детонации снарядов на складе. Из населенных пунктов в радиусе 20 км пришлось эвакуировать около 16 тысяч человек. Снаряды продолжали взрываться до утра вторника – детонация прекратилась только к пяти утра по московскому времени. Через несколько часов после этого поступило сообщение о ликвидации пожара на объекте. После авиаразведки к проливке территории склада приступила армейская авиация. Самолеты Ил-76 и вертолеты Ми-8 сбросили почти 300 тонн воды, - сообщили в Минобороны. Одновременно поступили сообщения о возобновлении автомобильного, железнодорожного и воздушного сообщения в районе Ачинска, ограничения на которое были введены в связи с пожаром на складе боеприпасов. Его территорию, а также соседние населенные пункты теперь предстоит очистить от взрывоопасных предметов. К этой работе привлечены 70 специалистов Международного противоминного центра Вооруженных Сил России, роботизированные комплексы, инженерные машины разграждения. В помощь местным правоохранительным органам привлечены 150 военных полицейских.

Серьезных разрушений в селе Каменка, ближайшем к складу, где произошли взрывы, нет, - сообщил замминистра обороны Дмитрий Булгаков. Он лично «был на арсенале, посмотрел жилую зону, доехал до технической зоны». По его словам, которые приводит пресс-служба военного ведомства, необходимо вставить новые стекла взамен выбитых, «но остальное все цело, все машины на месте», - сказал Булгаков.

За последние без малого десять лет в России практически каждый год происходили пожары на военных складах и арсеналах. Исключением стали 2016 и 2017 годы, но в 2012 таких инцидентов было три, - напоминает ТАСС. Самые тяжелые последствия имела серия взрывов инженерных боеприпасов на территории войсковой части близ села Большая Тура в Забайкалье 29 апреля 2014 года. Тогда погибли 11 человек, 29 получили ранения. Причиной пожара стал огонь, перекинувшийся на территорию склада с горевшего поблизости леса.

