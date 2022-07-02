СМИ: Число жертв землетрясения в Иране выросло до пяти
2 июля 202206:20
Число жертв землетрясения в Иране увеличилось до пяти. Об этом сообщает агентство Fars.
Подземные толчки магнитудой 6,0 были зафиксированы в провинции Хормозган на юге Ирана в ночь на субботу. Сообщалось о трех погибших и 19 пострадавших.
По уточненным данным, жертвами землетрясения стали пять человек: трое мужчин и две женщины. Еще 12 человек были госпитализированы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru