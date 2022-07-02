СМИ: Число жертв землетрясения в Иране выросло до пяти

Подземные толчки магнитудой 6,0 были зафиксированы в провинции Хормозган на юге Ирана в ночь на субботу. Сообщалось о трех погибших и 19 пострадавших.

По уточненным данным, жертвами землетрясения стали пять человек: трое мужчин и две женщины. Еще 12 человек были госпитализированы.

