СМИ сообщили о трех погибших в результате землетрясения в Иране

Три человека погибли в результате землетрясения в провинции Хормозган в Иране. Об этом сообщает агентство Fars.

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Ранее стало известно, что в ночь на 2 июля в южной части Ирана произошло землетрясение магнитудой 6,0. Эпицентр подземных толчков находился в 49 км от города Бендер-Ленге, очаг располагался на глубине 10 км.

По данным Fars, трое граждан погибли в результате разрушения домов в Бендер-Ленге. Кроме того, 19 человек пострадали.

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ФОТО: РИА Новости
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