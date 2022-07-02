СМИ сообщили о трех погибших в результате землетрясения в Иране
2 июля 202203:46
Три человека погибли в результате землетрясения в провинции Хормозган в Иране. Об этом сообщает агентство Fars.
Ранее стало известно, что в ночь на 2 июля в южной части Ирана произошло землетрясение магнитудой 6,0. Эпицентр подземных толчков находился в 49 км от города Бендер-Ленге, очаг располагался на глубине 10 км.
По данным Fars, трое граждан погибли в результате разрушения домов в Бендер-Ленге. Кроме того, 19 человек пострадали.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru