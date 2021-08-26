СМИ: Число жертв теракта у аэропорта в Кабуле достигло 40
По меньшей мере 40 человек стали жертвами теракта, произошедшего ранее в среду около кабульского аэропорта. Об этом корреспондент газеты The New York Times (NYT) в Афганистане Фахим Абед написал в своем Twitter.
По его данным, число погибших достигло не менее 40. Также в результате взрыва пострадали 120 человек, всех раненых доставили в больницы Кабула.
По словам журналиста, около 60% пострадавших находятся в "критическом состоянии". СМИ ранее писали, что погибли 13 человек, десятки пострадали.
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