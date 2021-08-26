СМИ: жертвами взрыва у аэропорта Кабула стали 13 человек

Не менее 13 человек стали жертвами взрыва, прогремевшего у аэропорта Кабул, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя запрещённого в России радикального движения «Талибан».

Собеседник агентства заявил, что в числе погибших есть дети.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в своём Twitter подтвердил факт взрыва и наличие «потерь, число которых неизвестно».

По данным телеканала Al Hadath, взрыв произошел рядом с пунктом британских сил. Телеканал FoxNews, в свою очередь, сообщил о двух взрывах: у аэропорта и у расположенного рядом отеля Baron.

Ранее источники телеканала CNN рассказали, что причиной трагедии стала атака смертника.