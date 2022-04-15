Под Оренбургом из-за пожара на комбинате эвакуировали 400 рабочих
15 апреля 202222:19
Четыреста рабочих горно-обогатительного комбината в Оренбургской области эвакуировали из-за пожара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Отмечается, что инцидент произошел на комбинате «Гайский ГОК» в городе Гай, который занимается добычей медной руды.
Возгорание к настоящему времени ликвидировано. Горела погрузочная машина.
Причины пожара устанавливаются.
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15 апреля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru