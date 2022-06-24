СМИ: число жертв авиакатастрофы в Рязанской области выросло до пяти

Число погибших в результате жёсткой посадки военно-транспортного самолёта Ил-76 в Рязанской области увеличилось до пяти, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

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Собеседник агентства рассказал, что один из пострадавших, находившихся на борту воздушного судна, умер в больнице.

«В больнице скончался пострадавший, который находился в крайне тяжёлом состоянии», - уточнил источник.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что военно-транспортный самолёт Ил-76 совершил жёсткую посадку в Рязанской области из-за неисправности двигателя. По данным правительства региона, четыре человека погибли, пятеро пострадали.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кондратюк
ТЕГИ:Крушение СамолётаРязанская ОбластьАвиакатастрофаИл-76
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