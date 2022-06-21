СМИ: военный самолет упал в Ростовской области

Военный самолет потерпел крушение в Ростовской области. Об этом сообщает телеграмм-канал Baza.



Предполагается, что крушение потерпел штурмовик Су-25. По предварительным данным, причиной падения стала ошибка пилота, который зацепил линию электропередач.

На месте происшествия работают экстренные службы. О судьбе летчика пока не сообщается.

На прошлой неделе 17 июня другой военный самолет потерпел крушение в Белгородской области. Летчик катапультировался и выжил.





