СМИ: военный самолет упал в Ростовской области
21 июня 202219:30
Военный самолет потерпел крушение в Ростовской области. Об этом сообщает телеграмм-канал Baza.
Предполагается, что крушение потерпел штурмовик Су-25. По предварительным данным, причиной падения стала ошибка пилота, который зацепил линию электропередач.
На месте происшествия работают экстренные службы. О судьбе летчика пока не сообщается.
На прошлой неделе 17 июня другой военный самолет потерпел крушение в Белгородской области. Летчик катапультировался и выжил.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru