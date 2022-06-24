В Минобороны назвали причину крушения Ил-76 в Рязани

В результате крушения погибли три человека, еще шестеро получили травмы. Борт проводил учебно-тренировочный полет, когда возникла неисправность двигателя. В это время экипаж принял решение сесть на грунт, однако удар о землю оказался слишком сильным и самолет развалился на части.

Ранее сообщалось, что в результате авиакатастрофы Ил-76 выжили семь человек, их госпитализировали. Введутся поиски еще двоих.

