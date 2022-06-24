В Минобороны назвали причину крушения Ил-76 в Рязани

Стала известна причина падения Ил-76 в Рязани, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Ил-76 упал под Рязанью

В результате крушения погибли три человека, еще шестеро получили травмы. Борт проводил учебно-тренировочный полет, когда возникла неисправность двигателя. В это время экипаж принял решение сесть на грунт, однако удар о землю оказался слишком сильным и самолет развалился на части.

Ранее сообщалось, что в результате авиакатастрофы Ил-76 выжили семь человек, их госпитализировали. Введутся поиски еще двоих.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Минобороны России / кадр из видео
ТЕГИ:Крушение СамолётаИл-76
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры