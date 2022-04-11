СМИ: число погибших при взрыве бытового газа в Подмосковье увеличилось до шести

Собеседник агентства уточнил, что число погибших возросло до шести человек, ещё 19 пострадали. По информации источника, людей под завалами больше нет.

Инцидент произошёл утром 11 апреля. В одном из жилых пятиэтажных домов в Ступино произошел взрыв бытового газа, были разрушены внутренние перегородки в двух квартирах, расположенных на четвёртом этаже. Также на четвертом и пятом этажах обрушились внешние панели.