СМИ: число погибших при взрыве бытового газа в Подмосковье увеличилось до шести

Тела троих человек, включая двоих детей, обнаружены под завалами дома в Подмосковном Ступино, где произошел взрыв газа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Два человека погибли при взрыве в жилом доме в Воронеже

Собеседник агентства уточнил, что число погибших возросло до шести человек, ещё 19 пострадали. По информации источника, людей под завалами больше нет.

Инцидент произошёл утром 11 апреля. В одном из жилых пятиэтажных домов в Ступино произошел взрыв бытового газа, были разрушены внутренние перегородки в двух квартирах, расположенных на четвёртом этаже. Также на четвертом и пятом этажах обрушились внешние панели.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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