Число жертв взрыва газа в Ступино возросло до трех

Под завалами в доме в Подмосковном Ступино, где произошел взрыв газа, обнаружено тело еще одной погибшей женщины. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Так, число жертв происшествия увеличилось до трех. Ранее сообщалось о двух погибших.

По предварительным данным, эпицентр взрыва находился в квартире №35, его причиной стала неисправность газового оборудования.

Отмечается, что разбор завалов все еще продолжается. Спасатели ищут двоих детей.