Число жертв взрыва газа в Ступино возросло до трех

Под завалами в доме в Подмосковном Ступино, где произошел взрыв газа, обнаружено тело еще одной погибшей женщины. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Так, число жертв происшествия увеличилось до трех. Ранее сообщалось о двух погибших.

По предварительным данным, эпицентр взрыва находился в квартире №35, его причиной стала неисправность газового оборудования.

Отмечается, что разбор завалов все еще продолжается. Спасатели ищут двоих детей.

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при взрыве газа в Подмосковье

11 апреля в 5:45 часов утра в одном из жилых пятиэтажных домов в Ступино произошел взрыв бытового газа. В связи с этим были разрушены внутренние перегородки в двух квартирах, расположенных на четвертом этаже. Также на четвертом и пятом этажах обрушились внешние панели. По данным МЧС, при взрыве пострадали семь человек.

Как сообщал телеканал «РЕН ТВ», после инцидента было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:СмертьПострадавшиеПодмосковьеВзрыв Газа
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