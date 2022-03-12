Два человека погибли при взрыве в жилом доме в Воронеже

Об инциденте стало известно в 3:31. Взрыв прогремел в многоквартирном девятиэтажном жилом доме на улице Хользунова, следом начался пожар.

«По предварительным причинам, из-за взрыва ГВС произошло обрушение межэтажных перекрытий 3-4-го этажей, произошел пожар на площади 120 квадратных метров», — сообщили в ведомстве.

К 5.13 удалось ликвидировать открытое горение. Спасатели эвакуировали 113 человек, из них 27 человек в масках спасаемого, предварительно, двое погибли.

