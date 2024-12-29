СМИ: Число погибших при крушении самолета в Муане выросло до 151

Число погибших при крушении пассажирского самолета Boeing 737 в аэропорту Муан в Южной Корее увеличилось до 151. Об этом сообщает «Yonhap» со ссылкой на Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям Республики Корея.

До этого говорилось о 124 погибших, однако их количество растет. Спасатели и пожарные продолжают операцию. Отмечается, что сейчас на месте происшествия работают более 1,5 тысяч специалистов.

29 декабря в аэропорту Муан потерпел крушение Boeing 737 авиакомпании Jeju Air, следовавший из Бангкока. По предварительной информации, причиной авиакатастрофы стал отказ системы шасси судна после его столкновения с птицами.