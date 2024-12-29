СМИ: Число погибших при крушении самолета в Муане выросло до 151

Число погибших при крушении пассажирского самолета Boeing 737 в аэропорту Муан в Южной Корее увеличилось до 151. Об этом сообщает «Yonhap» со ссылкой на Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям Республики Корея.

До этого говорилось о 124 погибших, однако их количество растет. Спасатели и пожарные продолжают операцию. Отмечается, что сейчас на месте происшествия работают более 1,5 тысяч специалистов.

29 декабря в аэропорту Муан потерпел крушение Boeing 737 авиакомпании Jeju Air, следовавший из Бангкока. По предварительной информации, причиной авиакатастрофы стал отказ системы шасси судна после его столкновения с птицами.

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На борту лайнера находился 181 человек. Известно о спасении двоих. Они были обнаружены в хвостовой части самолета. По данным телеканала «YTN», у пострадавшего мужчины диагностировали травму головы и перелом костей в районе плеча. Он рассказал, что пристегнулся во время посадки, но больше ничего не помнит. Второй выжившей оказалась 20-летняя стюардесса, ее жизни ничего не угрожает.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что после крушения Boeing 737 в аэропорту Муан были отменены все внутренние и международные рейсы.

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ФОТО: AP / TASS
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