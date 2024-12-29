СМИ: На разбившемся в Южной Корее самолете были корейцы и тайцы

Россиян на разбившемся в южнокорейском Муане пассажирском самолете не было, сообщает «Рёнхап».

Количество погибших при авиакатастрофе в Южной Корее выросло до 28 человек

Среди пассажиров - 173 гражданина Южной Кореи и два тайца.

Количество погибших выросло до 28. Два человека спасены.

Лайнер выполнял рейс из Бангкока (Таиланд) в Муан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба правительства Иркутской области
ТЕГИ:Крушение СамолётаЮжная Корея

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