СМИ: На разбившемся в Южной Корее самолете были корейцы и тайцы
29 декабря 202405:30
Россиян на разбившемся в южнокорейском Муане пассажирском самолете не было, сообщает «Рёнхап».
Среди пассажиров - 173 гражданина Южной Кореи и два тайца.
Количество погибших выросло до 28. Два человека спасены.
Лайнер выполнял рейс из Бангкока (Таиланд) в Муан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru