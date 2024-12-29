СМИ: Число погибших при крушении Boeing 737 в Южной Корее увеличилось до 124

Количество погибших при крушении самолета Boeing 737 авиакомпании «Jeju Air» в аэропорту Муан в Южной Корее увеличилось до 124 человек. Об этом сообщает южнокорейское агентство «Yonhap».

До этого говорилось о 120 жертвах. Число пострадавших продолжает расти.