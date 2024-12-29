СМИ: Число погибших при крушении Boeing 737 в Южной Корее увеличилось до 124
Количество погибших при крушении самолета Boeing 737 авиакомпании «Jeju Air» в аэропорту Муан в Южной Корее увеличилось до 124 человек. Об этом сообщает южнокорейское агентство «Yonhap».
До этого говорилось о 120 жертвах. Число пострадавших продолжает расти.
29 декабря в Южной Корее в 09:07 утра по местному времени потерпел крушение лайнер, на борту которого находился 181 человек, в том числе шесть членов экипажа. Россиян среди пассажиров не было. По предварительной информации, причиной крушения Boeing 737, следовавшего из Таиланда, стала поломка шасси после попадания птицы в двигатель.
Ранее RT сообщил, что власти в Южной Корее начали расследование причин крушения самолета в аэропорту Муан.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru