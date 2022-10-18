СМИ: число погибших после падения Су-34 в Ейске выросло до 14

Число погибших при падении самолета Су-34 на девятиэтажный жилой дом в Ейске увеличилось до 14 человек. По данным телеграм-каналов, тело мужчины спасатели нашли во время разбора завалов. Он жил в квартире на втором этаже. Утверждается, что тело не удалось опознать, так как оно сильно обгорело.

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Ранее сообщалось о 13 погибших и 19 пострадавших. Крушение военного самолета произошло накануне, он упал в одном из жилых массивов Ейска. По предварительным данным, во время набора высоты у самолета загорелся двигатель. Оба пилота катапультировались. Как полагает следствие, катастрофа произошла из-за технической неисправности воздушного судна.


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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:Крушение СамолетаКраснодарский Край
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