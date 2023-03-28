В ДТП под Орлом погибли известный российский ресторатор с женой и братом

В ДТП под Орлом после лобового столкновения с фурой погибли сооснователь известной сети ресторанов «Сыроварня» Алексей Левин, его жена и брат. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

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Сообщается, что в его машину на полной скорости влетел грузовик. Авария произошла на 306-м километре трассы М-2 «Крым». по предварительным данным, водитель фуры вылетел на встречную полосу и протаранил Мицубиси Паджеро Левина.

Жена и брат погибли на месте, Алексей умер по дороге в больницу. С ними ехал 13-летний племянник, в тяжелом состоянии он доставлен в реанимацию.

Водитель грузовика находится под домашним арестом на время следствия.

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