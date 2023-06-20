СМИ: Четверо погибли при взрыве на Тамбовском пороховом заводе
20 июня 202315:32
Взрыв прогремел в цехе №3 порохового завода в Котовске Тамбовской области, сообщает Telegram-канал Baza.
По данным канала, затем в помещении начался пожар, однако его удалось быстро потушить. Сообщается, что в результате инцидента погибли четыре человека, ещё двое пострадали.
Ранее в Министерстве энергетики Украины заявили, что на угольной шахте в Днепропетровской области взорвался метан, в результате пострадали трое шахтеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru