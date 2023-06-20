СМИ: Четверо погибли при взрыве на Тамбовском пороховом заводе

По данным канала, затем в помещении начался пожар, однако его удалось быстро потушить. Сообщается, что в результате инцидента погибли четыре человека, ещё двое пострадали.

Ранее в Министерстве энергетики Украины заявили, что на угольной шахте в Днепропетровской области взорвался метан, в результате пострадали трое шахтеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

