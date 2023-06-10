В результате взрыва погибли пять человек на заводе в Анкаре

На заводе по производству ракет и взрывчатых веществ в Анкаре погибли пять человек, сообщило Минобороны Турции.

СМИ: Взрыв прогремел на заводе по производству ракет в Анкаре

«На ракетном заводе MKE в районе Эльмадаг в Анкаре произошёл взрыв. В результате взрыва погибли пять наших рабочих», — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

По факту взрыва ведется судебное и административное расследование, отмечает RT.

Ранее стало известно, что первые пострадавшие направлены в местные больницы, некоторые находятся в тяжелом состоянии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: twitter.com/afp
ТЕГИ:ЗаводПогибшиеВзрывТурцияАнкара

Горячие новости

Все новости

партнеры