В результате взрыва погибли пять человек на заводе в Анкаре
10 июня 202311:13
На заводе по производству ракет и взрывчатых веществ в Анкаре погибли пять человек, сообщило Минобороны Турции.
«На ракетном заводе MKE в районе Эльмадаг в Анкаре произошёл взрыв. В результате взрыва погибли пять наших рабочих», — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.
По факту взрыва ведется судебное и административное расследование, отмечает RT.
Ранее стало известно, что первые пострадавшие направлены в местные больницы, некоторые находятся в тяжелом состоянии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru