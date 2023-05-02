СМИ: Человек упал с Останкинской башни

По данным источника СМИ, инцидент произошел на улице Академика Королева, 15к1. Подробности ЧП выясняются. Данных о состоянии упавшего не приводится.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, пострадавший - промышленный альпинист, который упал с высоты в несколько этажей. В свою очередь, Telegram-канал Mash пишет, что мужчина сорвался вниз с первого этажа.

Ранее стало известно, что турист из России упал со скалы в турецкой Аланье. Мужчина получил переломы.

