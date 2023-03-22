В ГУМе мужчина упал со второго этажа

Мужчина упал со второго этажа Главного универсального магазина в центре Москвы, сообщает РИА Новости.

Молодой человек остался жив. С различными травмами его госпитализировали в институт Склифосовского. Все обстоятельства происшествия сейчас выяснятся.

Некоторые СМИ сообщают, что причиной падения могло послужить неудачное селфи.

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ФОТО: РИА Новости
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