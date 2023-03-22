В ГУМе мужчина упал со второго этажа
22 марта 202311:53
Мужчина упал со второго этажа Главного универсального магазина в центре Москвы, сообщает РИА Новости.
Молодой человек остался жив. С различными травмами его госпитализировали в институт Склифосовского. Все обстоятельства происшествия сейчас выяснятся.
Некоторые СМИ сообщают, что причиной падения могло послужить неудачное селфи.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru