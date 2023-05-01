СМИ: парашютист из России упал со скалы в Турции

Российский турист упал со скалы в городе Аланья на юго-западе Турции. Об этом сообщает издание Sabah.

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По данным журналистов, мужчина совершал полет на парашюте. По неизвестным причинам он упал со скалы рядом с Фосфорной пещерой.

Турист получил переломы. Спасать парашютиста прибыли пожарные и береговая охрана.

На прошлой неделе в Аланье погиб человек из-за потери контроля над парашютом.

Крым стал достойной альтернативой подорожавшей Турции, отмечает радиостанция Sputnik со ссылкой на эксперта в области туризма Людмилу Бабий. По ее словам, российский полуостров может предложить туристам более интересную программу, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН / Денис Пискарев
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