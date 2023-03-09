Человек пострадал при падении дельтаплана на частный дом в Звенигороде
В подмосковном Звенигороде дельтаплан рухнул на жилой дом, пишут СМИ. По их данным, пострадал один человек.
Следователи выехали на место крушения дельтаплана, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
В ведомстве добавили, что вопрос о принятии процессуального решения будет решаться после проведения следственных действий.
Ранее Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку после посадки самолета в Пулково из-за технической неисправности.
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