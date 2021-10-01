СМИ: Бывшую замглавы Минпросвещения Ракову объявили в федеральный розыск

«Она объявлена в федеральный розыск. Те, кто помогает ей скрываться от следствия, будут привлечены к уголовной ответственности», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее Раковой заочно предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По версии правоохранителей, она причастна к хищению более 50 млн рублей в результате мошенничества с госконтрактами в сфере образования. Предположительно, Ракова скрывается от следствия: накануне она не явилась на допрос и отключила телефоны.

