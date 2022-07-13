СМИ: Экс-замглавы Томской области задержан по подозрению в хищениях

Гурдин занимал должность заместителя главы региона с 2012 по 2022 год. В администрации Томской области он курировал вопросы, связанные с реализацией региональной политики в сфере инвестиций и имущественных отношений, а также международных и региональных связей. В мае 2022 года Гурдин вскоре после отставки губернатора Сергея Жвачкина завершил свою работу на этом посту.

Ранее СМИ сообщали, что бывший замглавы МЧС Гурович задержан по подозрению в должностных преступлениях.

