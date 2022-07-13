СМИ: Бывший замглавы МЧС Гурович задержан по подозрению в должностных преступлениях
Бывшего замглавы МЧС России Андрея Гуровича задержали в Москве по подозрению в должностных преступлениях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Следователи задержали Гуровича на 48 часов до избрания меры пресечения. Он подозревается в должностных преступлениях в должности замглавы МЧС», — рассказал собеседник агентства.
Отмечается, что у Гуровича и других сотрудников министерства были проведены обыски.
По данным газеты «Коммерсантъ», экс-замглавы МЧС подозревают в превышении должностных полномочий при строительстве ковидного госпиталя в Мурманской области. Издание отмечает, что действиями Гуровича был причинен ущерб в размере 350 млн рублей.
Экс-замминистра был освобожден от должности 25 мая, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, напоминает RT.
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