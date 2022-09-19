СМИ: болгарский суд разрешил экстрадировать в США россиянина Клостера

Суд в Болгарии разрешил немедленную экстрадицию в США россиянина Дениса Клостера, который был задержан на лыжном курорте Банско 30 мая, сообщает болгарская газета «24 часа».

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По информации издания, США обвиняют Клостера в компьютерных преступлениях и по запросу американских властей он был арестован.

Предполагается, что уроженец Омска, который с 2019 года носит девичью фамилию своей матери, якобы причастен к созданию бот-сети RSOCKS, взломавшей миллионы компьютеров по всему миру.

Отмечается, что сам Клостер, который фигурирует в документах американской стороны под фамилией Емельянцев, настаивал на скорейшей экстрадиции в Соединённые Штаты с целью доказать свою невиновность.

Ранее россиянин Денис Дубников, обвиняемый в отмывании денег в интересах группировки киберпреступников, был экстрадирован из Нидерландов в Соединенные Штаты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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