В Россию экстрадировали сотрудницу банка, похитившую полмиллиарда рублей

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что испанские власти выдали России бывшую сотрудницу тюменского банка Инессу Бранденбургу, которая с подельником похитила из хранилища более полумиллиарда рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

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Инцидент произошёл в 2018 году. По версии следствия, Бранденбург, воспользовавшись служебным положением, проникла в хранилище кредитной организации, откуда вынесла с сообщником свыше 560 миллионов рублей. Затем женщина на арендованном самолёте улетела в Москву, после чего покинула Россию. Исчезновение денег обнаружилось только после выходных.

Было возбуждено дело по статье «кража». Трое участников преступления были задержаны и осуждены, а Бранденбург и ещё один предполагаемый соучастник были объявлены в международный розыск. Задержали женщину в Испании в сентябре 2021 года.

«Сегодня в аэропорту города Мадрида Бранденбург передали представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву», - добавила Волк.

Ранее власти Аргентины приняли решение об экстрадиции в Россию гражданина Колумбии, обвиняемого в краже драгоценностей на 160 млн рублей, сообщает RT.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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