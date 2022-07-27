В Россию экстрадировали сотрудницу банка, похитившую полмиллиарда рублей

Инцидент произошёл в 2018 году. По версии следствия, Бранденбург, воспользовавшись служебным положением, проникла в хранилище кредитной организации, откуда вынесла с сообщником свыше 560 миллионов рублей. Затем женщина на арендованном самолёте улетела в Москву, после чего покинула Россию. Исчезновение денег обнаружилось только после выходных.

Было возбуждено дело по статье «кража». Трое участников преступления были задержаны и осуждены, а Бранденбург и ещё один предполагаемый соучастник были объявлены в международный розыск. Задержали женщину в Испании в сентябре 2021 года.

«Сегодня в аэропорту города Мадрида Бранденбург передали представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву», - добавила Волк.

Ранее власти Аргентины приняли решение об экстрадиции в Россию гражданина Колумбии, обвиняемого в краже драгоценностей на 160 млн рублей, сообщает RT.

