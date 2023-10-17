СМИ: Более 500 человек погибли при израильском ударе по больнице в секторе Газа

По данным телеканала Al Hadath, ВВС Израиля нанесли удары по центральным районам города Газа.

Данные по количеству пострадавших расходятся и пока что точно неизвестны. Число жертв может быть от 500 до 700 человек, пишут СМИ.

Ранее в Армии обороны Израиля заявили, что израильские самолеты ударили по штаб-квартире палестинского движения ХАМАС, сообщает RT.

