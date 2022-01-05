СМИ: Более 50 автомобилей столкнулись на трассе в Тульской области
Восемь человек, в том числе трое детей, пострадали в результате столкновения более 50 автомоблей в Киреевском районе Тульской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
В региональном ГУ МЧС подтвердили факт ДТП, однако не уточнили число пострадавших и количество столкнувшихся машин. В ведомстве отметили, что инцидент произошёл на 217 км федеральной автодороги М-4 «Дон», в результате которого произошло столкновение неустановленного числа транспортных средств.
«К месту происшествия незамедлительно были направлены спасатели, сотрудники скорой медицинской помощи, а также передвижной пункт обогрева», - добавили в МЧС.
В ведомстве отметили, что результате ДТП в сторону Москвы образовался затор, однако движение не остановлено.
Ранее четыре человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика в Ростовской области.
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