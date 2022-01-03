Автобус с россиянами попал в ДТП в Белоруссии

Экскурсионный автобус с 40 гражданами России столкнулся с автомобилем в Витебской области Белоруссии. Водитель легковушки погиб, пассажиры автобуса получили ранения разной степени тяжести. Об этом заявили в Следственном комитете Белоруссии.

«Пассажиры и водитель автобуса госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести. Среди пострадавших четверо детей», - цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Посольство РФ в Белоруссии сообщает, что состояние шестерых россиян, по имеющимся сведениям, оценивается как тяжелое. Из 42 пассажиров автобуса 40 человек были российскими гражданами.

По предварительным данным, причиной ДТП стал легковой автомобиль, который начал выполнять обгон и выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение.

