В Ростовской области четыре человека погибли в ДТП с «Камазом»

Инцидент произошел во вторник в Миллеровском районе области на 5-м километре автодороги М4 «Дон».

«Водитель 1997 года рождения на автомобиле Lada Kalina, по предварительным данным, не справился с управлением, допустил занос транспортного средства, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Камаз" под управлением водителя 1995 года рождения», — отметили в МВД.

Водитель Lada и трое пассажиров погибли на месте от полученных травм. Прокуратура Ростовской области проводит проверку.

