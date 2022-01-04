В Ростовской области четыре человека погибли в ДТП с «Камазом»
Четыре человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика в Ростовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
Инцидент произошел во вторник в Миллеровском районе области на 5-м километре автодороги М4 «Дон».
«Водитель 1997 года рождения на автомобиле Lada Kalina, по предварительным данным, не справился с управлением, допустил занос транспортного средства, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Камаз" под управлением водителя 1995 года рождения», — отметили в МВД.
Водитель Lada и трое пассажиров погибли на месте от полученных травм. Прокуратура Ростовской области проводит проверку.
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