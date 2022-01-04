В Ростовской области четыре человека погибли в ДТП с «Камазом»

Четыре человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика в Ростовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Минздрав Белоруссии сообщил о состоянии пострадавших в ДТП россиян

Инцидент произошел во вторник в Миллеровском районе области на 5-м километре автодороги М4 «Дон».

«Водитель 1997 года рождения на автомобиле Lada Kalina, по предварительным данным, не справился с управлением, допустил занос транспортного средства, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Камаз" под управлением водителя 1995 года рождения», — отметили в МВД.

Водитель Lada и трое пассажиров погибли на месте от полученных травм. Прокуратура Ростовской области проводит проверку.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:ПогибшиеДТПРостовская Область
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры