СМИ: более 40 человек погибли при ударах Израиля по Ливану

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела новую серию авиаударов по Ливану. По данным местного национального информационного агентства NNA, в результате погибли более 40 человек.

Наибольшее число жертв зафиксировано в центральной части страны. Здесь погибли 20 человек, включая троих детей.

СМИ: При обстреле Израиля со стороны Ливана пострадали 11 человек

В Минздраве Ливана добавили, что израильские ВВС нанесли удары также по городу Машгара, где погибли три человека, а также по Дебаалю и Хьяме, где была слышна и артиллерийская стрельба. Многие люди оказались под завалами зданий, им оказывают помощь спасатели.

В Дейр-Каноне авиаудар пришелся по центру гражданской обороны, связанному с Ассоциацией скаутов Аль-Риссала. По данным NNA, здесь погибли 17 человек. ЦАХАЛ подтвердил удары по южным и центральным районам Ливана, сообщив о ликвидации десятков бойцов Хезболлы.

2 ноября при ракетном ударе со стороны Ливана в Израиле пострадали 11 человек. При этом запущены были только три снаряда, два из которых удалось перехватить, как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ZUMA / ТАСС
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