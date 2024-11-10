СМИ: более 40 человек погибли при ударах Израиля по Ливану

В Минздраве Ливана добавили, что израильские ВВС нанесли удары также по городу Машгара, где погибли три человека, а также по Дебаалю и Хьяме, где была слышна и артиллерийская стрельба. Многие люди оказались под завалами зданий, им оказывают помощь спасатели.



В Дейр-Каноне авиаудар пришелся по центру гражданской обороны, связанному с Ассоциацией скаутов Аль-Риссала. По данным NNA, здесь погибли 17 человек. ЦАХАЛ подтвердил удары по южным и центральным районам Ливана, сообщив о ликвидации десятков бойцов Хезболлы.



2 ноября при ракетном ударе со стороны Ливана в Израиле пострадали 11 человек. При этом запущены были только три снаряда, два из которых удалось перехватить, как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

