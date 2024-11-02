СМИ: При обстреле Израиля со стороны Ливана пострадали 11 человек
2 ноября 202405:32
Одиннадать человек пострадали при ракетном ударе Ливана по центральной части Израиля. Об этом сообщила гостелерадиокомпания Kan.
Атака была зафиксирована около 03:40 мск. Ливана запустил всего три снаряда, два из них были перехвачены.
По данным Kan, восемь пострадавших получили легкие травмы. Трех раненых госпитализировали, их состояние оценивают как средней тяжести.
Ранее Израиль нанес серию авиаударов по объектам организации «Хезболла» на востоке Ливана. По данным СМИ, погибли по меньшей мере семь человек, 14 пострадали.
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- СМИ: При обстреле Израиля со стороны Ливана пострадали 11 человек
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru