У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,9

Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировали в районе острова Тайвань. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Как указали специалисты, эпицентр толчков находился в 140 км юго-восточнее города Килун. Очаг землетрясения располагался на глубине 105 км.

Отмечается, что угрозу цунами из-за сейсмособытия не объявляли. Данных о жертвах и разрушениях не поступало.

Ранее в американском Нью-Джерси произошло землетрясение магнитудой 3,0, толчки могли ощущать в ряде районов Нью-Йорка, пишет «Свободная пресса».

ФОТО: ZUMA / ТАСС
