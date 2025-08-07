У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,9
7 августа 202511:49
Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировали в районе острова Тайвань. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Как указали специалисты, эпицентр толчков находился в 140 км юго-восточнее города Килун. Очаг землетрясения располагался на глубине 105 км.
Отмечается, что угрозу цунами из-за сейсмособытия не объявляли. Данных о жертвах и разрушениях не поступало.
Ранее в американском Нью-Джерси произошло землетрясение магнитудой 3,0, толчки могли ощущать в ряде районов Нью-Йорка, пишет «Свободная пресса».
